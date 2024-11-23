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Uzman Doktor Şebnem Bozkurt: Telefon ve televizyon ışıkları cilt hasarına neden oluyor

Uzman Doktor Şebnem Bozkurt: Telefon ve televizyon ışıkları cilt hasarına neden oluyor
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Uzman Doktor Şebnem Bozkurt Haberler.com stüdyosunda sunucu Meltem Şarkışlalı'nın konuğu oldu. Bozkurt, insan cildinin telefon ve televizyon ışıklarından da hasar gördüğünü söyledi.

Uzman Doktor Şebnem Bozkurt, konuk olduğu Haberler.com stüdyosunda cilt hastalıkları hakkında bilgiler verdi. "Cilt yaşlanmasının en önemli faktörlerinden bir tanesi güneş hasarı" diyen Bozkurt, insan cildinin bunun dışında telefon ve televizyon ışıklarından da hasar gördüğünü söyleyerek sözlerine şöyle devam etti;

"TELEFONLAR VE TELEVİZYON EKRANLARINDAN DA ULTRAVİYOLE IŞIĞI GELİYOR"

"Dış etkenlerden birisi ultraviyole ışıklar, özellikle güneş. Aynı zamanda artık telefonlarımız, televizyon ekranlarından da ultraviyole ışığı geldiğini unutmamak gerekiyor. Ultraviyole ışığına karşı cildin korunma mekanizması ekstra pigment üretmek. O pigmentler de ultraviyolenin içeriye doğru geçip DNA hasarı vermesini engellemeye çalışıyor. Zararlı ışığı orada absorbe etmek için."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Sağlık
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