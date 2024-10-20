Uzman Doktor Eyyüb Yılmaz: Aşırı uzun açlıklar hızlı yaşlandırır

Uzman Doktor Eyyüb Yılmaz Haberler.com stüdyosunda sunucu Rana Topatan'ın konuğu oldu.

Aralıklı oruç hakkında konuşan Yılmaz, bu eylemin yaşlandırmayı hızlandırdığını belirterek sözlerine şöyle devam etti;

"UZUN SÜRE AÇ KALANLARIN CİLTLERİNDE KURUMALAR OLACAK"

"Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Aşırı uzun açlıklar hızlı yaşlandırır. 24 saatlik açlıkları tekrar yapanlar da dahildir. 48 saatlik su oruçları yapanlar da dahildir. Bu açlıkları yapanların saçlarında dökülmeler, ciltlerinde kurumalar olacak. Yüz renkleri topraklaşmaya başlayacak."