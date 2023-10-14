Ünlü dansçı Tanyeli'nin pankreas kanseri tedavisi tamamlandı

Avustralya'da yaşayan Tanyeli'nin pankreas kanseri teşhisi konuldu ve İstanbul'da tamamlanan tedavi sürecinin ardından ameliyat için Küba'ya gitmeye hazırlanıyor. Ünlü dostları Tanyeli'yi bu süreçte yalnız bırakmadı.

Ailesiyle birlikte Avustralya'da yaşayan Tanyeli, haziran ayında sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurmuş ve pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti.

"Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" diyen ve kemoterapi almaya başlayan Tanyeli'nin İstanbul'daki tedavisi tamamlandı.

Ünlü dansçı önümüzdeki hafta ameliyat için Küba'ya gidecek.

Tanyeli'yi tedavi süresi boyuncu ünlü dostları Yıldız Tilbe, Haluk Şentürk, Ebru Gündeş ve Ayşe Yıldız bir an olsun yalnız bırakmadı.

TANYELİ'Yİ ÜZEN OLAY

Haftanın üç günü kemoterapi alan ünlü oryantal, bu süreçte yaşadığı maddi ve manevi zorlukları anlatmış, adını kullanıp yardım gecesi düzenleyenlere de sitem etmişti Açıklaması