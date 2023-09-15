UMKE ve UMKE Atak ekipleri Libya'da sahra hastanesi kurdu

? Libya'da Derne merkezli yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye giden UMKE ve UMKE Atak ekipleri, Derne'de sahra hastanesi kurarak bölge halkına hizmet vermeye başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ve UMKE Atak ekipleri, sel felaketinin en şiddetli yaşandığı Libya'nın Derne kentine ulaşarak sahra hastanesi için çevrede incemeler yaptı. Sahra hastanesini kuran ekipler, hasta görmeye başladı.