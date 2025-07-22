Uçurtma Yaparken Yaralanan Baba, Oğluna Uçurtma Hediye Edildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, uçurtma yapmak için bıçkıyla kestiği ahşabın fırlamasıyla parmakları parçalanan İbrahim T.'nin (51) 8 yaşındaki oğlu Yusuf'a, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'ın talimatıyla uçurtma hediye edildi.

Kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde yaşayan İbrahim T., oğlu Yusuf'a uçurtma yapmak için, evinin bahçesinde ahşabı bıçkıyla çıta şeklinde kesmeye başladı. Fırlayan ahşap parçası, İbrahim T.'nin sağ eline saplandı. İbrahim T., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alınan İbrahim T.'nin parçalanan parmakları dikildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen İbrahim T.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'ın talimatıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İnegöl Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fatih Fakılı, aileyi ziyaret ederek Yusuf T.'ye uçurtma hediye etti.

Babasının yaralandığı için uçurtmayı tamamlayamadığı Yusuf, hediyesini görünce büyük sevinç yaşadı.