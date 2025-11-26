Haberler

TÜSEB ve Polifarma İlaç'tan SMA Tedavisine Yerli Çözüm

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Polifarma İlaç, SMA tedavisinde kullanılacak Nusinersen etkin maddesinin yerli üretimi için protokol imzaladı. Ayrıca, ev tipi mekanik ventilatör 'Bioxy' tanıtıldı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Polifarma İlaç arasında, SMA (Spinal Müsküler Atrofi) tedavisinde kullanılan Nusinersen etkin maddesi ve ilacının yerli imkanlarla geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB tarafından düzenlenen 11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı, önceki gün Ankara'da başladı. Kurultayın ikinci gününde, TÜSEB ile Polifarma İlaç arasında SMA tedavisinde kullanılan Nusinersen etkin maddesi ve ilacının yerli imkanlarla geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. 11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda TÜSEB-Biosys iş birliğiyle geliştirilen Ev Tipi Mekanik Ventilatör 'Bioxy' de ilk kez tanıtıldı. Birden fazla üst düzey fonksiyonu tek bir platformda sunan cihaz, evde bakım hizmetlerinde hem hastalar hem de sağlık profesyonelleri için yeni nesil klinik destek sağlayacak.

NADİR VE GENETİK HASTALIKLAR İÇİN AR-GE KAPASİTESİ ARTILACAK

SMA gibi nadir ve yüksek maliyetli hastalıkların tedavisinde kritik öneme sahip Nusinersen etkin maddesinin sentezi ve ilacının üretimi Türkiye'de yapılacak. TÜSEB-Polifarma iş birliğiyle yalnızca SMA için değil, diğer genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan etken maddelerin üretilebilmesi için de araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri yürütülecek. Yerli SMA ilacı ve ham maddesi ile ilgili klinik çalışmalara başlandığını belirten TÜSEB Başkanı Ümit Kervan, "Klinik çalışmalara başlamak demek zaten hastalarımızın bu tedaviye ulaşması demek. Diğer önemli konulardan biri de bu denli kıymetli bir molekülün ülkemizde tamamen yerli bir firma tarafından geliştirilmiş olmasıdır" diye konuştu.

'VERİLERİ ANLIK OLARAK GÖNDEREBİLİYOR'

Kervan, TÜSEB-Biosys iş birliği ile üretilen ev tipi mekanik ventilatörün dünyada ilk olduğunu belirterek, "Yoğun bakımlarda solunum cihazından ayıramadığımız hastalarımızın artık evlerine taburcu olabileceği, aileleri ile birlikte olabileceği bir cihaz. Bu verileri anlık olarak gönderebiliyor. Hastanın evde bir şeye ihtiyacı olduğunda, veri gönderilen sağlık merkezindeki doktor ya da hastane o hastaya uzaktan müdahale ve hastanın yakınlarına destek olabilecek bir yöntem gelişiyor" dedi.

