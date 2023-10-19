Türkiye ve Ürdün, Gazze'ye sağlık yardımı için iş birliği yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye sağlık yardımı için Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile iş birliği yapacaklarını açıkladı. İki ülke yetkilileri çevrim içi toplantılarla istişarelere başlayacak ve Dünya Sağlık Örgütü de koordinasyon çalışmalarına katılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye sağlık yardımı için Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile iş birliği konusunda anlaştıklarını duyurdu. Türkiye ve Ürdün çevrim içi toplantılarla konuyu görüşecek, Dünya Sağlık Örgütü de koordinasyon çalışmalarında yer alacak.

TÜRKİYE VE ÜRDÜN, GAZZE İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

Gazze'yi günlerdir bombalayan İsrail katliamlarına devam ederken, bölgedeki sivil halkın yaşadığı trajedi de büyüyor. Yiyecek, barınma ve sağlık imkanlarından mahrum kalan Gazze halkı için Türkiye harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile Gazze'ye sağlık yardımı için iş birliği yapacaklarını duyurdu.

"İŞ BİRLİĞİ İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLIYORUZ"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gazze'ye sağlık yardımı için Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile bir istişare yaptım. İş birliği için planlama ve koordinasyon amaçlı görüşmelere başlıyoruz. Gazze'de gerçekleştirilen hastane saldırıları konusunda uluslararası muhataplarımızla yaptığım görüşmeler çerçevesinde, Ürdün Haşimi Krallığı Sağlık Bakanı Sayın Firas İbrahim Al-Hawari ile de istişarede bulunduk. Sayın Bakanı diğer ülkelerin Sağlık Bakanları ve Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey yöneticileri ile yapmış olduğum görüşmeler konusunda bilgilendirdim. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimize yardımcı olabilmek için koordinasyon içerisinde ortak çalışma teklifinde bulundum. Bu çerçevede, Sahra Hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların ülkemize hava yoluyla nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazır olduğumuzu diğer görüşmelerimde olduğu gibi Ürdünlü mevkidaşıma da ilettim. Kendisi ülkemizin iş birliği önerisinden ve yaklaşımından dolayı Türkiye'ye müteşekkir olduklarını belirttiler."

"DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARINDA BULUNACAK"

Koca, açıklamasının devamında, "Sayın Bakan ile görüşmemiz neticesinde sahada gerçekleştirilmesi mümkün olan iş birliği alanlarında planlama ve koordinasyon yapılabilmesini teminen Ürdün ve Türk yetkililerin öncelikle çevrim içi toplantı yoluyla istişarelere hemen başlamasını ve gerek duyulması halinde fiziki çalışmaya geçilmesini, bu faaliyetleri gerçekleştirilirken Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ve Ürdün Ülke Ofislerinin de bizimle birlikte koordinasyon çalışmalarında bulunması hususlarında mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.