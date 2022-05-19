Türkiye'de 19 Mayıs günü bin 485 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi vefat etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'de 19 Mayıs günü bin 485 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi vefat etti

Haberler.com - Uğur Birdal - Sağlık
 - Güncelleme:

Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarında düne göre az da olsa düşüş yaşandı. 19 Mayıs'ta belirlenen 24 saatlik verilere göre bin 485 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybeden sayısı ise 4 olarak açıklandı. Öte yandan iyileşen hasta sayısı bin 389 olurken toplam 137 bin 730 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 485 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 4 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 389 hasta taburcu olurken bugün 137 bin 730 test yapıldı.

Türkiye'de 19 Mayıs günü bin 485 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi vefat etti19 Mayıs koronavirüs tablosu

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,48 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,18 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,48 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 663 bin 432 doza yükseldi.

Uğur Birdal
Uğur Birdal
ugur.birdal@haberler.com Haberler.com - Sağlık

Korona, Sağlık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title