Türkiye, Acil Tıp Alanında Küresel Çekim Merkezi Oluyor

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Türkiye'nin acil tıp alanında yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de etkili bilimsel güç haline geldiğini söyledi.

Cander, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen, "21. Ulusal Acil Tıp Kongresi", "12. Kıtalararası Acil Tıp Kongresi" ve "12. Uluslararası Kritik Bakım ve Acil Tıp Kongresi"nin açılışında yaptığı konuşmada, kongrelere 40'tan fazla ülkeden 1100 bilim insanının katıldığını söyledi.

Singapur'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Meksika'dan Güney Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya birçok ülkeden katılım olduğunu anlatan Cander, Türkiye'nin acil tıp alanında küresel ölçekte çekim merkezi haline geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin acil tıp alanındaki bilgi ve birikimini dünyaya aktardığını belirten Cander, "Biz acil tıp bilimini dünyaya ihraç eden bir konumdayız. Çok fazla kitabımız, dünyaya ışık tutacak bir yapımız var. Şimdi de İngilizce kitaplarımızı basıyoruz. Artık dünyada acil tıbbı anlatan, bilimsel olarak yön veren bir ülkeyiz." dedi.

Cander, kongrede, solunum sıkıntıları, kalp krizleri, ani ölümler, ateşli silahla yaralanmalar, travmalar ve savaş koşullarında tıbbi müdahale gibi konuların ele alınacağını ifade etti.

Akdeniz Acil Tıp Kongresi platformu kuruldu

Kongre kapsamında yalnızca bilimsel sunumların değil, ülkeler arası işbirliklerinin de geliştirildiğini ifade eden Cander, özellikle Afrika ve Orta Doğu ülkelerini kapsayan Akdeniz Acil Tıp Birliği (MEMC) platformunu kurduklarını dile getirdi.

Bu yapının sık sık toplanarak bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı amaçladığına işaret eden Cander, "Hem Afrika'dan hem de Orta Doğu'dan ülkelerin buraya üye olduğunu görüyoruz. Burada hedefimiz özellikle komşu bölgelerimiz. Bunlar acil travmaların çok olduğu bölgeler. Bu tür uluslararası işbirlikleriyle acil tıp hizmetlerinin niteliğini küresel ölçekte artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

MEMC Başkanı ve Amerikan Beyrut Üniversitesi Acil Tıp Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Amin Antoine Kazzi ise Türkiye'nin son 30 yılda acil tıp alanında çok önemli gelişim kaydettiğini söyledi.

Türkiye'nin Akdeniz ve Orta Doğu bölgesinde en fazla acil tıp uzmanına sahip ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Kazzi, "Bu alanda Türkiye hem kendi içinde hem de bölgesel ölçekte yol gösterici bir ülke haline geldi. Türkiye'nin liderliği, bilimsel kongrelerdeki aktif katılımıyla da kendini açıkça gösteriyor." dedi.

Kongreler, 21 Nisan'da sona erecek.