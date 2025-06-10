Türk Kızılay'ı 157. Yılını Kutluyor

Türk Kızılay'ı 157 yaşında

ANKARA - Türkiye'de iyilik hareketi olmaya devam eden Türk Kızılay, 157'nci yıl dönümünü kutluyor.

Türk Kızılay, 157 yıldır Türkiye'de iyilik hareketi olmaya devam ediyor. Özellikle Kurban ve Ramazan dönemlerinde her yıl bağışçı sayısını ve bağış miktarını artıran Kızılay, 'Hepimizin Kızılay'ı' anlayışıyla 157'nci yılını kutluyor. Yaklaşık 400 bin gönüllüsüyle Türkiye'nin en büyük gönüllü hareketlerinden biri olan Türk Kızılay'ın tüm mensupları ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için çalışıyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, gönüllülerin katkısının paha biçilemez olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Kızılay bundan tam 157 yıl önce 11 Haziran 1868'de bir grup gönüllü tarafından kurulmuştur. 157 yıldır gönüllülük bilinciyle güçlenen büyük bir ailedir. Bu aile, iyiliği yaşam biçimi haline getirmiş insanların fedakarlıklarıyla büyüyor. Gönüllülerimizin özverili çalışmaları sayesinde Kızılay, bugün yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da önde gelen insani yardım kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Gönüllülerimize ve destekçilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde bu iyilik hareketi her geçen gün daha da büyümektedir. Bu büyük iyilik çınarına bugüne kadar su veren, can veren tüm iyi insanları rahmet ve şükranla anıyoruz. Onlardan devraldığımız iyilik bayrağını daha da yükseklere çekmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz."

Artan bağışlar için bağışçılara teşekkür

Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, özellikle Kurban ve Ramazan dönemlerinde bağışçı sayısındaki artışın duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirterek, "Bu artışı sağlayan, 'Hepimizin Kızılay'ı' diyerek desteğini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza ve fedakar gönüllülerimize içten teşekkür ediyoruz. Onların özverisi ve cömertliği sayesinde yardım faaliyetlerimizin kapsamını genişletiyor, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz. Bu güçlü dayanışma kültürünü birlikte yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

81 ilde Kızılay aşevleri kuruluyor

Türk Kızılay, kuruluşunun 157'nci yılında her gün 40 binden fazla ihtiyaç sahibine hizmet sunan aşevlerini, öncelikli projeleri arasına alarak 81 ile yaymayı hedefliyor. Kızılay aşevleri, ekonomik açıdan destek sağlamanın ötesinde, evlerinde yemek pişiremeyen yaşlı ve engelli bireyleri de kapsayarak sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre afetlerde beslenme hizmetlerinden sorumlu olan Türk Kızılay, bu projenin genişletilmesiyle afet müdahale kapasitesini güçlendirerek, kriz anlarında daha etkin ve hızlı hizmet sunmayı hedefliyor.

Kızılay butik ile sosyal yardımlar yaygınlaşıyor

Kızılay'ın bir diğer öncelikli projesi olan Kızılay Butik mağazaları da ülke genelinde yaygınlaştırılarak daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Bu mağazalarda bağışlanan giysi ve ihtiyaç malzemeleri sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak sunuluyor. Bu uygulama hem bağışçıların desteklerini artırıyor hem de yardım alan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Türkiye genelinde 200'den fazla olan Kızılay Butik mağazalarında ihtiyaç sahipleri kendi bedenlerine uygun kıyafetleri seçerek alabiliyor. Üniversiteler, cezaevleri ve hastaneler başta olmak üzere her gün binlerce kişiye ulaşan bu projenin, yaygınlaşarak devam edeceği bekleniyor.