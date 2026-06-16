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Onkoloji kongresi ASCO'dan Gazi Üniversitesi'ne ödül

Onkoloji kongresi ASCO'dan Gazi Üniversitesi'ne ödül
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Gazi Üniversitesi'nden Dr. İmdat Eroğlu, Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) tarafından 2026 Uluslararası Gelişim ve Eğitim Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca ASCO ve Avrupa Kanser Organizasyonu bünyesinde önemli bilimsel görevlere seçildi.

Onkoloji alanının saygın kuruluşları arasında gösterilen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) Kongresi'ne katılan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Yandal Araştırma Görevlisi Dr. İmdat Eroğlu, 2026 Uluslararası Gelişim ve Eğitim Ödülü'ne (International Development and Education Award-IDEA) layık görüldü.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Yandal Araştırma Görevlisi Dr. İmdat Eroğlu, 2026 yılı içerisinde onkoloji alanının en saygın uluslararası kuruluşları arasında yer alan Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) ve Avrupa Kanser Organizasyonu (ECO) bünyesinde önemli bilimsel görevlere seçildi.

Dr. Eroğlu, ASCO tarafından dünya genelinden seçilen hekimlere verilen 2026 Uluslararası Gelişim ve Eğitim Ödülü'ne (International Development and Education Award - IDEA) layık görüldü. Dr. Eroğlu ayrıca, ASCO bünyesinde onkolojik tedavi standartlarının belirlenmesinde uluslararası referans niteliği taşıyan çalışmalar kapsamında Kastrasyon Dirençli Prostat Kanseri Kılavuz Yazım Komisyonu'na üye olarak davet edildi.

ASCO'nun resmi yayın organlarından JCO Global Oncology dergisinin yayın, hakemlik ve editöryal süreçlerini kapsayan Editorial Fellowship Programı'na seçilen Dr. Eroğlu, erken kariyer dönemindeki onkologlara yönelik uluslararası programların planlanması ve koordinasyonunda görev alan ASCO Trainee and Early Career Advisory Group üyeliğine de getirildi.

Ayrıca Dr. Eroğlu, Avrupa çapında kanser çalışmalarının yürütüldüğü Avrupa Kanser Organizasyonu bünyesindeki Young Cancer Professional Steering Committee'ye ise Avrupa genelinden seçilen 10 genç kanser profesyonelinden biri olarak kabul edildi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Aytuğ Üner ve Prof. Dr. Uğur Coşkun, öğrencilerinin Gazi Üniversitesini ve Türk tıbbi onkoloji camiasını uluslararası bilimsel platformlarda başarıyla temsil etmesinden büyük gurur duyduklarını ifade etti. Ayrıca, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özet'in genç onkologların eğitimine ve bilimsel gelişimine verdiği önemin bu başarıların ortaya çıkmasında önemli rol oynadığını vurguladılar. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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