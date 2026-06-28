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TÖMER'den uluslararası öğrencilere feribot etkinliği

TÖMER'den uluslararası öğrencilere feribot etkinliği
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İnönü Üniversitesi TÖMER tarafından düzenlenen feribot gezisinde farklı ülkelerden gelen öğrenciler bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi ve Türk kültürünü tanıma fırsatı buldu.

İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen sosyal etkinlik kapsamında öğrenciler, feribot gezisinde bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi.

TÖMER'in öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel uyumlarını desteklemek amacıyla düzenlediği etkinlikte, farklı ülkelerden gelen öğrenciler samimi bir ortamda buluştu.

Etkinliğe, TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar Bahşi ile TÖMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Gülşah Gençer katıldı. Program boyunca öğrenciler yöneticilerle sohbet etme ve birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

İnönü Üniversitesi TÖMER öğrencilerinin yanı sıra Turgut Özal Üniversitesi TÖMER öğrencilerin de katıldığı gezide öğrenciler, farklı kültürlerden gelen arkadaşlarıyla kaynaşma imkanı bulurken Türk kültürünü de yakından tanıma fırsatı elde etti.

Etkinlik sonunda öğrenciler, düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek programın hem verimli hem de eğlenceli geçtiğini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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