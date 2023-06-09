Tokat'ta Kelebek Etkisi Projesi tamamlandı

Tokat kırsalında yaşayan kadınlara yönelik gebelik öncesi döneme özgü bilgilendirme ve danışmanlık hizmetine yönelik "Kelebek Etkisi Projesi" sona erdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden (TOGÜ) yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen Kelebek Etkisi Projesi tamamlandı.

Proje kapsamında il merkezine bağlı yerleşim birimlerinde kadınlara gebelik öncesi döneme özgü bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verildi.

Çat kasabasında yapılan kapanış programına katılan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitelerinin Tokat ve bölgesine yüksek katkı sağlayan, eğitim öğretimin yanı sıra toplumla bütünleşen, insanlarla birebir iletişim kuran bir üniversite olduğunu belirtti.

Kelebek Etkisi Projesi'nin bunun güzel bir örneği olduğuna işaret eden Yılmaz, "Proje kapsamında Tahtoba köyü, Şenyurt kasabası, Küçük Bağlar köyü, Güryıldız kasabası, Çat kasabası ve Semerci köyünde bulunan 15-49 yaş arası kadınlara ulaşıldı. Projemiz hem vatandaşlarımıza hem de öğrencilerimize pek çok kazanım sağladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak topluma katkı sağlayan tüm projelerde yer alacağımızı belirterek bu projede yer alan paydaşlarımıza, üniversitemiz ebelik bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerine, projemizde yer alan hastalarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Programa Çat Belediye Başkanı Ramazan Altun, TOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Demirtürk, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Nilay Elibol, Gençlik Merkezi Müdürü Kazım Elmas ile Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.