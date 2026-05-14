İl Sağlık Müdürü Tekin'den hemşire ve ebelere teşekkür
Tercan İlçe Devlet Hastanesi'nde Hemşireler ve Ebeler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, sağlık çalışanlarına teşekkür belgeleri verildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, hemşire ve ebelerin sağlık sistemindeki önemine vurgu yaptı.
Programa, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve Başhekim Dr. Muhammed Fatih İrmak katıldı.
Programda, sağlık hizmetlerinin her aşamasında özveriyle görev yapan hemşire ve ebelere teşekkür belgeleri takdim edildi.
Dr. Cihan Tekin, sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını belirterek, hemşire ve ebelerin sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti.
- ERZİNCAN