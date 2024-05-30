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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Değişti

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde başhekim değişti. Uzun süredir bu görevi yürüten Kardiyolog Prof. Dr. Şeref Alpsoy, kişisel nedenlerle istifa etti. Alpsoy'un yerine Anestezi Uzmanı Doç. Dr. İlker Yıldırım atandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şeref Alpsoy'un istifasıyla, göreve Doç. Dr. İlker Yıldırım atandı.

TNKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde önemli bir değişiklik yaşandı. Uzun süredir hastanenin başhekimlik görevini yürüten Kardiyolog Prof. Dr. Şeref Alpsoy, görevinden istifa etti. Alpsoy'un yerine Anestezi Uzmanı Doç. Dr. İlker Yıldırım başhekim olarak atandı.

21 Ocak 2023 tarihinden itibaren başhekimlik görevini sürdüren Prof. Dr. Şeref Alpsoy, kişisel nedenlerden ötürü görevinden ayrılma kararı aldı. Alpsoy, istifasını TNKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'e sundu ve istifası kabul edildi.

TNKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Alpsoy'un yerine Doç. Dr. İlker Yıldırım'ı başhekim olarak atadı. Yıldırım, üniversite bünyesinde anestezi uzmanı olarak görev yapmaktaydı ve akademik kariyeri boyunca birçok önemli projede yer aldı.

Haberler.com / Ferhat Akgün - Sağlık

Namık Kemal Üniversitesi Anestezi Tekirdağ Eğitim Sağlık Haberler

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