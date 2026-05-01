Tatarlı'da sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak adım

Afyonkarahisar Dinar Devlet Hastanesi Tatarlı Ek Hizmet Binası protokolün katıldığı törenle hizmete açılırken, açılan birimin yaklaşık 3 bin nüfuslu beldeye hizmet vereceği belirtildi.

Açılış törenine Vali Dr. Naci Aktaş başta olmak üzere kent protokol üyeleri katılım sağladı. Yaklaşık 3 bin nüfusa sahip beldede açılan ek hizmet binası ile vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde kolaylık sağlanacağı kaydedildi. Bünyesinde 2 aile hekimliği, 24 saat kesintisiz hizmet verecek acil servis ve diş polikliniği bulunan ek hizmet binasının Tatarlı ve çevresinde yaşayan vatandaşlara hizmet vereceği ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

