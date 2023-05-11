Tarsus'ta Yılan Sokması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde bahçede kayısı toplarken yılan kosan Talip Uyar (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bahçede kayısı toplarken yılan kosan Talip Uyar (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sucular Mahallesi'nde kayısı toplamak için bahçeye giden 2 çocuk babası Talip Uyar'ı bacağından yılan soktu. Uyar'ın yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülen Uyar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Sağlık