Tarlada çalışan işçiyi yılan ısırdı

ERZURUM Erzurum'un Horasan ilçesinde tarlada çalışan vatandaşı yılan ısırdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşkesen mahallesinde tarlaya ot biçimine giden Ekrem Yılmaz isimli vatandaşı fark edemeyerek üzerine bastığı yılan tarafından ısırıldı. Horasan Devlet hastanesine ambulans ile getirilen Yılmaz, buradaki tedavisinin ardından durumu ciddiyetini koruduğu için 112 Ambulans Helikopterine konularak Erzurum Şehir hastanesine kaldırıldı.

Yılmaz'ın, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.