Tarım Bakanlığı, Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıda Ürünlerini Güncelledi

TARIM ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 18 yeni ürün daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklamaya devam ediyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Listeye biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 18 yeni ürün daha eklendi. Listede zeytinyağı, ayçiçek yağı ve lor peyniri gibi ürünler yer aldı. Yapılan son testlerde, bazı markaların 'tam yağlı lor peyniri' ibaresiyle sattığı üründe bitkisel yağ olduğu belirlendi. Zeytinyağı ürünlerinde de taklit veya tağşiş tespiti yapıldı. Bitkisel karışım yağda ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya olduğu belirlendi.