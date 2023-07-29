Süloğlu Devlet Hastanesi personeli sağlıklı beslenme ve hastalıklar hakkında bilgilendirme yapıyor

Süloğlu Devlet Hastanesi personeli, Yeni Cami yaz Kur'an kursu öğrencilerine ve cemaate sağlıklı beslenme, teknoloji bağımlılığı, hareketin önemi ve hastalıklar hakkında bilgi veriyor. Ayrıca Süloğlu Kaymakamlığı tarafından aşure ikramı gerçekleştirildi.