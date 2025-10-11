Haberler

Sonbaharda Cilt Yenileme ve Bakım Önerileri

Sonbaharda Cilt Yenileme ve Bakım Önerileri
Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Makbule Dündar, yaz sonrası cilt yorgunluğuna karşı sonbaharın en uygun dönem olduğunu belirterek, önerilerde bulundu. Lazer ve medikal bakım uygulamalarıyla cilt onarımının yapılabileceği vurgulandı.

DERMATOLOJİ Uzmanı Uzm. Dr. Makbule Dündar, "Güneş, deniz ve havuz derken yazın ardından cilt yorgun düşüyor. Kuruluk, lekeler ve ince çizgiler daha da belirginleşiyor. Yaz sonrası artan cilt sorunları için sonbahar lazer ve medikal bakım uygulamaları için en uygun dönemdir" dedi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Makbule Dündar, sonbaharın cildin onarımı ve yenilenmesi için en doğru zaman olduğuna dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Dündar, "Yaz aylarının ardından cilt; güneş, havuz, deniz ve yoğun su teması nedeniyle nemini kaybediyor. Bu dönemde kuruluk, yıpranma, ince çizgiler ve güneş lekeleri daha belirgin hale geliyor. Sonbahar, cildin onarılması ve yenilenmesi için en doğru zaman dilimi" diye konuştu.

'CİLDİNİZİ YENİLEYİN'

Cilt bakımlarındaki püf noktalara değinen Dr. Dündar, "Sonbahar ayları cildimizi yeniden yapılandırmak için çok uygun bir dönem. Lazerle cilt gençleştirme, leke tedavileri, medikal bakımlar ve yaz boyunca eksilen nemi yerine koymak için hyaluronik asit içeren mezoterapiler bu dönemde etkili sonuçlar veriyor. Ayrıca amino asitler, vitaminler ve somon DNA'sı içeren uygulamalar da cilt gençleştirme için tercih edilebiliyor" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ LEKELERİNE KARŞI ETKİLİ ÇÖZÜMLER

Dr. Dündar, "Sonbaharda özellikle yüzde görülen koyu lekeler ve melazma tedavisinde Q-switch lazer uygulamaları ile leke mezoterapileri etkilidir. Yoğun süksinik asit içeren mezoterapi uygulamaları rejenerasyonu artırarak tedavi kombinasyonlarına eklenebilir" dedi.

AKNE VE İZ TEDAVİSİNDE BAŞARILI SONUÇLAR

Sonbaharın akne ve akne izi tedavileri için de uygun bir zaman olduğunu söyleyen Dr. Dündar, "Fraksiyonel Q-switchlazer, erbium lazer, PRP ve eksozom tedavileri bu süreçte öne çıkıyor. PRP yöntemiyle kişinin kendi kanından elde edilen büyüme faktörleri cildin iyileşme sürecini desteklerken, eksozom tedavileri de akne izlerinde oldukça başarılı sonuçlar sağlıyor" diye konuştu.

Dr. Dündar, cilt gençleştirme ve leke tedavilerinde kişiye özel planlama yapılması gerektiğini hatırlatarak, işlemlerin mutlaka uzman hekimler tarafından uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
