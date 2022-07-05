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Son dakika haberi: KORONAVİRÜSTE HAFTALIK VAKA SAYISI 57 BİN 113 OLDU

Demirören Haber Ajansı - Sağlık
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Son dakika haberi: KORONAVİRÜSTE HAFTALIK VAKA SAYISI 57 BİN 113 OLDU

Son dakika haberler... 19 tablosuna göre, 27 Haziran-3 Temmuz arasında vaka sayısı 57 bin 113 oldu, 25 kişi hayatını kaybetti.

SAĞLIK Bakanlığınca açıklanan haftalık Kovid- 19 tablosuna göre, 27 Haziran-3 Temmuz arasında vaka sayısı 57 bin 113 oldu, 25 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid- 19 tablosuna göre, 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında 57 bin 113 kişide koronavirüs tespit edildi. Koronavirüsten dolayı 25 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 478 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de bugüne kadar toplam 15 milyon 180 bin 444 vaka saptandı. Toplam 99 bin 57 kişi de koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.


Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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