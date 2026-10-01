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Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde diyabet protokolü eğitimi verildi

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Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde diyabet protokolü eğitimi verildi
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Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde sağlık personeline Diyabet Klinik Protokolü Eğitimi verildi. Uzm. Dr. Merve Kılınç'ın eğitiminde diyabet hastalarının tanı, tedavi ve takip süreçlerine ilişkin bilgiler ele alındı, hizmetin etkin ve güvenli yürütülmesi hedeflendi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinde kalite ve standardizasyonun geliştirilmesi amacıyla Diyabet Klinik Protokolü Eğitimi düzenlendi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve standart bir şekilde yürütülmesine yönelik eğitim çalışmalarına devam edildi. Bu kapsamda sağlık personeline yönelik Diyabet Klinik Protokolü Eğitimi gerçekleştirildi. Uzm. Dr. Merve Kılınç tarafından verilen eğitimde, diyabet hastalarının tanı, tedavi ve takip süreçlerinde klinik protokolün uygulanmasına yönelik güncel bilgiler ele alındı. Eğitim programıyla diyabet hastalarına sunulan sağlık hizmetlerinin etkin, güvenli ve nitelikli şekilde yürütülmesine yönelik bilgi ve uygulamaların geliştirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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