Söke'de sıtma hastalığında erken teşhisin önemine dikkat çekildi

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, 25 Nisan Dünya Sıtma Günü kapsamında vatandaşların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme standı açtı. Hastane girişinde kurulan stantta vatandaşlara sıtma hastalığının bulaşma yolları, korunma yöntemleri, erken tanının önemi ve seyahat sağlığı konularında bilgilendirme yapıldı. Sağlık personelleri, özellikle hastalığın önlenebilir bir enfeksiyon olduğuna dikkat çekerek korunma yollarını vatandaşlara aktardı. Etkinlik boyunca çok sayıda vatandaşın standı ziyaret ederek konu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Hastane yetkilileri, toplum sağlığını korumaya yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı