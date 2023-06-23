Söke Belediyesi Sivrisinek Mücadelesinde Ekip ve Donanım Sayısını Artırıyor

Söke Belediyesi, sivrisineklerle daha etkin bir mücadele yürütebilmek için ekip ve donanım sayısını artırıyor. Bugüne kadar 10 araç ile ULV (gece/sokak ilaçlaması) yaptıklarını belirten Sağlık İşleri Müdürü Zeki Yeşil, 4 yeni araç ve ULV makinesinin daha envantere dahil edileceğini açıkladı.

Söke Belediyesi, sivrisineklerle daha etkin bir mücadele yürütebilmek için ekip ve donanım sayısını artırıyor. Bugüne kadar 10 araç ile ULV (gece/sokak ilaçlaması) yaptıklarını belirten Sağlık İşleri Müdürü Zeki Yeşil, 4 yeni araç ve ULV makinesinin daha envantere dahil edileceğini açıkladı.

Söke Belediyesi, ilçelilerin rahat bir yaz geçirmesi için halihazırda sürdürdüğü larva ile mücadele çalışmalarında araç sayısını artıracak. Söke Belediyesi'nin larva ile mücadelesinin yıl boyunca devam ettiğini aktaran Sağlık İşleri Müdürü Zeki Yeşil, mücadelede vatandaşların da yardımcı olması gerektiğinin altını çizdi. Sivrisinek larvalarının durgun sularda oluştuğunu, ev ve bahçelerde biriktirilen sular, araba lastiklerinin su altında kalması, hatta çiçek saksılarının dahi birer üreme odağı olduğunu kaydetti.

Bu yıl mayıs ayı başında başlaması gereken ULV ilaçlamasının yağışlar nedeniyle geç başladığını söyleyen Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Zeki Yeşil, şöyle konuştu:

"Söke ve Türkiye genelinde yağışlar devam ediyor. Sivrisinek sorunu sadece Söke'nin değil, çevremizdeki tüm yerleşim yerlerinin sorunu. Çok kısa sürede çözebileceğimizi düşünüyorum. Önceki yıllarda da benzer sorunları yaşadık. Ancak aynı ekiple kısa sürede çözdük. Yağışların durmasıyla beraber hem gece hem de larva ilaçlamalarında daha etkin mücadele edebilme konumuna geldik. Makine ve ekipman sıkıntımız yok. 10 adet ULV ilaçlama aracına, 4 adet daha ilave ediyoruz. ULV'de bu yıl geç kaldığımız dönemi telafi edeceğiz. Bunun dışında mistblower makinemizle park ve bahçeler ile ağaçların ilaçlaması, termal sisleme makinelerimizle rögarların ilaçlaması da etkin şekilde devam edecek. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz."

ULV ilaçlamasını rüzgarlı havalarda yapılamadığını da sözlerine ekleyen Zeki Yeşil, "Mikro düzeyde atılan ilacın havada asılı kalması gerekiyor. Rüzgarlı havalarda bu maalesef olmuyor. Atılan ilacın dolayısıyla vatandaşımızın parasının boşa gitmesini de istemiyoruz. Bu da bizim en büyük sorumluluğumuz. Rüzgarlı havalarda faydalı olmayacak ilaçlamayı da yapmıyoruz. Bu bizim hem görevimiz hem sorumluluğumuz" dedi.