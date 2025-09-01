SMİLE Hair Clinic, TEMOS'tan A-Rated Sertifika Aldı

SMİLE Hair Clinic, hastaneleri ve sağlık kuruluşlarını kapsamlı denetimlerden geçiren, Almanya merkezli TEMOS International Healthcare Accreditation tarafından A-Rated Sertifika ile ödüllendirildi.

Denetimlerde yalnızca tıbbi kalite değil; hasta ve çalışan güvenliği, etik uygulamalar, sürdürülebilirlik, kalite yönetimi, altyapı ve hizmet güvenliği de titizlikle değerlendiriliyor. Tüm kapsamlı değerlendirmeleri en üst düzeyde tamamlayan Smile Hair Clinic; tıbbi hizmetler, hemşirelik uygulamaları, uluslararası hasta yönetimi, enfeksiyon kontrolü, insan kaynakları politikaları, sürdürülebilirlik projeleri, tesis güvenliği ve altyapı yönetimi gibi birçok alanda kapsamlı denetimlerden geçti.

Bu denetimlerin temel amacı, sadece mevcut uygulamaları değerlendirmek değil, aynı zamanda kliniğin tüm bu alanlarda kaliteyi sürdürebilme kapasitesini ortaya koymaktı. Yapılan incelemeler sonucunda, kurumun kalite standartlarını uzun vadede koruma ve geliştirme konusundaki başarısı tescillendi. Böylece Smile Hair Clinic, kurum genelinde kalite ve sürdürülebilirlik vizyonunu yansıtan en yüksek derece olan A-Rated Sertifika ile belgelendirildi.