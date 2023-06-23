SMA Tip-1 hastası bebek için yürüyüş düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde SMA Tip-1 teşhisi konulan 7 aylık Havva Karataş için 'Havva gönülleri' adını veren yüzlerce kişi yürüyüş düzenledi. Baba Fatih Karataş, 'Allah rızası için Havva'ma el uzatın' dedi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, SMA Tip-1 teşhisi konulan 7 aylık Havva Karataş'ın hayata tutunabilmesi ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla kendilerine 'Havva gönülleri' adını veren, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi, yürüyüş düzenledi.

Bafra ilçesinde Fatih ve Büşra Karataş çiftinin 7 aylık bebekleri Havva Karataş'a SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Havva Karataş'ın sağlığına kavuşabilmesi için kendilerine 'Havva gönüllüleri' adını veren, aralarında çocukların da yer aldığı yüzlerce kişi, akşam saatlerinde yürüyüş düzenledi. Kortej halinde yürüyen grup, 'SMA değil Havva kazanacak' sloganları attı.

İnşaat işçisi baba Fatih Karataş, "Kızım her gün o cihazlara bağlı olarak yaşamasın. Havva'nın sesini birçok insana duyurabilmek amacıyla bir yürüyüş yaptık. Canla başla çalışıyoruz ama daha çok insana ulaşmamız gerekiyor. Herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Havva'yı yalnız bırakmıyorlar. Allah rızası için Havva'ma el uzatın" dedi.