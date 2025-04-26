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SMA İlaçı Geri Ödeme Listesine Alındı

SMA İlaçı Geri Ödeme Listesine Alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni bir SMA ilacının geri ödeme listesine alındığını ve sağlıkta erişim ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Daha önce müjdesini vermiş olduğumuz; kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile vatandaşların daha iyi hizmet almalarını sağlamak amacıyla; sağlıkta erişim, güvence ve dijital takip alanında yeni adımlar attıklarını belirtti. Işıkhan, "Daha önce müjdesini vermiş olduğumuz; kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı. Bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan ilaçların vatandaşlarımızca eczanelerden alınması yerine hastaneler tarafından temin edilmesi sağlandı. Yoğun bakım ünitelerindeki sağlık verilerinin anlık olarak izlenebilmesine yönelik düzenleme hayata geçirildi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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