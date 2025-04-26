SMA İlaçı Geri Ödeme Listesine Alındı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Daha önce müjdesini vermiş olduğumuz; kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile vatandaşların daha iyi hizmet almalarını sağlamak amacıyla; sağlıkta erişim, güvence ve dijital takip alanında yeni adımlar attıklarını belirtti. Işıkhan, "Daha önce müjdesini vermiş olduğumuz; kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı. Bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan ilaçların vatandaşlarımızca eczanelerden alınması yerine hastaneler tarafından temin edilmesi sağlandı. Yoğun bakım ünitelerindeki sağlık verilerinin anlık olarak izlenebilmesine yönelik düzenleme hayata geçirildi" dedi.