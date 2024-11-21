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Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde Modern Sağlık Hizmetleri

Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde Modern Sağlık Hizmetleri
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Sivrihisar Devlet Hastanesi, ortopedi, fizik tedavi, diş hekimliği ve kadın doğum gibi birçok bölümde hizmet veriyor. Modern donanım ve artan hizmet kapasitesi ile vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşıyor.

Sivrihisar Devlet Hastanesinde ortopediden fizik tedaviye, diş hekimliğinden kadın doğuma kadar birçok bölümde hizmet sunuluyor.

Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde, modern tıbbi donanım, hizmet sunum kapasitesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasının yanı sına ilçedeki vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişim imkanları da bulunuyor.

Uzman doktorların hizmet verdiği hastanede ortopedi operasyonlarının yapılmasının yanı sıra fizik tedavi ünitesinde yatarak tedaviye başlandı.

Kaynak: AA / Oğuz Ekici - Sağlık
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