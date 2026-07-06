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Kene tutunması sonrası 7. ölüm

Kene tutunması sonrası 7. ölüm
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki S.A., 4 günlük tedaviye rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Bu yıl kene kaynaklı ölüm sayısı 7'ye yükseldi.

Sivas'ta kene tutunması sonucu rahatsızlanan kadın tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Aksu köyü sınırları içerisindeki Evelikli yaylasında ikamet eden S.A (55) yüksek ateş şikayetiyle ilçedeki hastaneye başvurdu. Ölümcül kenelerden yayılan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü şüphesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. S.A, burada 4 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamayarak bugün vefat etti. Ölümcül kene tutunması nedeniyle bu yıl ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

S.A'nın vücuduna yapışan keneye kendi imkanları ile çıkartması sonucu rahatsızlandığı ileri sürüldü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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