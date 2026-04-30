Şırnak'ta sağlık gündemi masaya yatırıldı

Şırnak Devlet Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen "Değişen Dünyada Güncel Sağlık Sorunları ve Hemşirelik" paneli, sağlık çalışanları, öğrenciler ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda, değişen dünya koşullarında sağlık hizmetlerinin dönüşümü ve hemşirelik mesleğinin sağlık sistemindeki stratejik rolü ele alındı. Panelin açılış konuşmasını yapan Şırnak Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hüseyin Çakır, hemşireliğin yalnızca bir meslek değil, bilgi, emek, sabır, fedakarlık ve insan sevgisini bir arada taşıyan kutsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Hemşirelerin sağlık hizmetlerinde üstlendikleri kritik role dikkat çeken Çakır, kaliteli bakım, güvenli hizmet ve şefkatli yaklaşımın en önemli temsilcilerinin hemşireler olduğunu belirtti. Sağlık sisteminin her alanında özveriyle görev yapan hemşirelerin, hastalar için umut ve güven kaynağı olduğunu vurgulayan Çakır, panel kapsamında yapılacak değerlendirmelerin tüm katılımcılar açısından önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Konuşmasında birlik ve dayanışma mesajı veren Çakır, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek panelin verimli, faydalı ve güzel sonuçlara vesile olmasını temenni etti.

Program boyunca güncel sağlık sorunları, küresel değişimlerin sağlık sektörüne etkileri ve hemşirelik mesleğinin geleceği üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, panelin mesleki gelişim ve farkındalık açısından önemli bir platform sunduğunu ifade etti. - ŞIRNAK

