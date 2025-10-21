Haberler

Şırnak'ta Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Şırnak'ta Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Devlet Hastanesi, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında etkinlik gerçekleştirerek kadınlara meme kanseri konusunda bilgilendirmede bulundu. Uzmanlar erken tanının önemine dikkat çekti.

Şırnak'ta "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Şırnak Devlet Hastanesi tarafından hastane bahçesinde açılan stantta, broşür dağıtılarak, kadınlar meme kanseri konusunda bilgilendirildi.

Hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Kahraman, yaptığı açıklamada, kanserde erken tanının önemine dikkat çekti.

Kahraman, şöyle konuştu:

"Erken tanı, meme kanseriyle mücadelede en güçlü silahımızdır. Kadınlarımızın düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapması ve belirli aralıklarla sağlık kuruluşlarına başvurarak tarama yaptırması çok büyük önem taşımaktadır. Erken teşhis edilen meme kanseri vakalarında tedavi başarısı oldukça yüksektir."

Geçirdiği meme kanserinin ardından sağlığına kavuşan 76 yaşındaki Fatma Demir de erken teşhisin hayatını kurtardığını belirterek, "Yaklaşık dört yıl boyunca tedavi gördüm ve sonunda sağlığıma kavuştum. Kadınlara tavsiyem, kontrollerini asla ihmal etmesinler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Erden - Sağlık
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Okul kayıtlarında yeni dönem! Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak
BTK'dan 5G öncesi faturalara yeni ayar! Üst limit getirildi

Cep telefonu faturaları için önemli karar
24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis

24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis
Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti

Minguzzi cinayeti davasında verilen karara başsavcılıktan itiraz
Oyun sanıp babasına getirdi! 10 yaşındaki çocuğun tarlada bulduğu ekipleri alarma geçirdi

Oyun sanıp babasına getirdi! Çocuğun bulduğu ekipleri alarma geçirdi
Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma

Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma
Beşiktaş'ın Konya kafilesi açıklandı! Tam 7 yıldız yok

Beşiktaş'a kötü haber: Tam 7 yıldız yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri es Sabah'a Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te! Hediyesini de beraberinde götürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.