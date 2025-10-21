Şırnak'ta Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Şırnak'ta "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Şırnak Devlet Hastanesi tarafından hastane bahçesinde açılan stantta, broşür dağıtılarak, kadınlar meme kanseri konusunda bilgilendirildi.

Hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Kahraman, yaptığı açıklamada, kanserde erken tanının önemine dikkat çekti.

Kahraman, şöyle konuştu:

"Erken tanı, meme kanseriyle mücadelede en güçlü silahımızdır. Kadınlarımızın düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapması ve belirli aralıklarla sağlık kuruluşlarına başvurarak tarama yaptırması çok büyük önem taşımaktadır. Erken teşhis edilen meme kanseri vakalarında tedavi başarısı oldukça yüksektir."

Geçirdiği meme kanserinin ardından sağlığına kavuşan 76 yaşındaki Fatma Demir de erken teşhisin hayatını kurtardığını belirterek, "Yaklaşık dört yıl boyunca tedavi gördüm ve sonunda sağlığıma kavuştum. Kadınlara tavsiyem, kontrollerini asla ihmal etmesinler." ifadelerini kullandı.