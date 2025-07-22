Şırnak Barosu Başkanı Abdullah Fındık'ın kalbi durdu

Şırnak Barosu Başkanı Abdullah Fındık'ın kalbi durdu
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Şırnak Barosu Başkanı Abdullah Fındık'ın kalbi durdu
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Şırnak Barosu Başkanı Abdullah Fındık, "Şırnak barış istiyor" temalı basın açıklamasından sonra rahatsızlandı ve hastaneye kaldırılırken kalbi durdu. Yapılan müdahale ile kalbi yeniden çalıştırılan Fındık'a anjiyo yapıldı. Entübe edilen Fındık yoğun bakım ünitesine alındı.

Şırnak Barosu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 64 sivil toplum kuruluşu "Şırnak barış istiyor" temasıyla basın açıklaması düzenledi.

BARO BAŞKANININ KALBİ DURDU

Ortak basın açıklamasını okuyan Baro Başkanı Abdullah Fındık, programdan yaklaşık 1 saat sonra beraberindekilere rahatsız olduğunu söyledi. Bunun üzerine hastaneye götürülen Fındık'ın yolda kalbi durdu.

ENTÜBE EDİLDİ

Şırnak Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Fındık'ın duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Anjiyo yapılan Fındık, entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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