Haberler

Sinop'ta uzman hekimlerden aile hekimlerine eğitim desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla aile hekimlerine yönelik düzenlediği hizmet içi eğitim programını tamamladı. Eğitimde kardiyovasküler hastalıklar ve kronik hastalıklar gibi konular ele alındı.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla aile hekimlerine yönelik hizmet içi eğitim programını 13-16 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Alanında uzman hekimlerin sunumlarıyla düzenlenen eğitimlerde, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar katılımcılarla paylaşıldı.

Program kapsamında, 13 Nisan'da Uzm. Dr. Davut Karakurt, 14 Nisan'da Uzm. Dr. Yusuf Türedi tarafından kardiyovasküler hastalıklar üzerine eğitim verildi. 15-16 Nisan tarihlerinde ise Uzm. Dr. Ahmet Faruk Tosyalıoğlu tarafından kronik hastalıklar ve tarama yöntemleri ele alındı.

Eğitim programında, erken teşhisin önemi, hastalıkların önlenmesine yönelik yaklaşımlar ve birinci basamakta etkin hasta takibi konuları üzerinde duruldu.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına düzenlenen eğitimlerin devam edeceğini belirterek, bilgi ve tecrübelerini paylaşan uzman hekimlere ve programa katılım sağlayan aile hekimlerine teşekkür etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

