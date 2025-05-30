Sinop'ta 113 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

SİNOP - Sinop'ta KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan 113 öğrenci, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle alınan su ve gıda numuneleri laboratuvara gönderildi.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Sinop Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Bulantı, karın ağrısı, hafif ateş ve kusma şikayetleri görülen toplam 113 öğrenci, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Öğrencilerin tamamı ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken zehirlenme nedeninin belirlenmesi için yurtta kullanılan su ve gıdalardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

Numuneler incelemeye alındı, soruşturma başlatıldı

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı, sürecin titizlikle takip edildiği ve kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceği belirtildi.