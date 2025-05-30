Sinop'ta 113 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

Sinop'ta 113 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 113 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası su ve gıda numuneleri laboratuvara gönderildi.

Sinop'ta 113 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

SİNOP - Sinop'ta KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan 113 öğrenci, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle alınan su ve gıda numuneleri laboratuvara gönderildi.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Sinop Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Bulantı, karın ağrısı, hafif ateş ve kusma şikayetleri görülen toplam 113 öğrenci, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Öğrencilerin tamamı ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken zehirlenme nedeninin belirlenmesi için yurtta kullanılan su ve gıdalardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

Numuneler incelemeye alındı, soruşturma başlatıldı

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı, sürecin titizlikle takip edildiği ve kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan 5 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi tahliye edildi

Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler için karar
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Kasımpaşa veda etti! Yasin Özcan Premier Lig'e gidiyor

Milli yıldıza veda! Süper Lig'de son maça çıkıp Premier Lig'e gidiyor
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türk-İş'i ziyaret eden CHP lideri Özel: Asgari ücret temmuzda artırılmalı

Yanına Türk-İş Başkanı'nı alan Özel'den tüm partilere çağrı
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Şiddet iddiasıyla gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' yaşananları anlattı

Apar topar gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' sessizliğini bozdu
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.