Sinop'a 10'u uzman 11 hekim atandı

Sinop'ta sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 128. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında 10'u uzman, 1'i pratisyen olmak üzere toplam 11 hekimin ataması yapıldı.

Yapılan kura sonucunda kente atanan hekimlerin il genelindeki sağlık kuruluşlarında görev alacağı bildirildi. Atamalarla birlikte sağlık hizmetlerinin hem çeşitliliğinin hem de erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, yapılan atamaların şehir adına önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Özarslan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na ve sürece katkı sunan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş'e teşekkür ederek, göreve başlayacak hekimlere başarı dileklerini iletti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı