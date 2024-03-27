Silifke Devlet Hastanesi'nde Anjiyografi Laboratuvarı Hizmete Başladı

Silifke Devlet Hastanesi'nde Anjiyografi Laboratuvarı hizmet vermeye başladı.

Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ali Güngör ve hastanede görev yapan doktorlar 25 Mart'ta hizmete başlayan Anjiyografi Laboratuvarı'nı ziyaret etti.

Burada yaptığı açıklamada Güngör, anjiyografi cihazıyla 3 hastayı tedavi ettiklerini söyledi.

Bu laboratuvarın Silifke'nin yanı sıra Mut, Gülnar, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinden gelecek hastalara da hizmet vereceğini ifade eden Güngör, vatandaşların rahatsızlıklarında Mersin'e kadar gitmesine gerek kalmayacağını belirtti.