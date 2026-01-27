Haberler

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Güncelleme:
Sigara düzenlemesinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Buna göre, sigaraların marketlerde hemen kasa arkasında yer alması yasaklanacak. Çocukların sıklıkla gittiği park ve bahçelerde de sigara içilmesine izin verilmeyecek. İşte milyonları ilgilendiren düzenlemenin detayları.

  • Sağlık Bakanlığı, çocukların sıklıkla gittiği park, bahçe ve oyun alanlarında sigara kullanımını yasaklayacak.
  • Sigara satılan yerlerde tütün ürünlerinin kasa arkasında durmasına izin verilmeyecek.
  • Elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerinin zararsız olduğu algısı ortadan kaldırılacak.

Sağlı Bakanlığı'nın kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuatının detayları belli olmaya başladı. Düzenlemeye göre sigara yasağının kapsamı genişletilecek.

PARKLARDA VE KASA ARKALARINDA SİGARA YASAĞI GENİŞLİYOR

Habertürk'te yer alan habere göre, çocukların sıklıkla gittiği park, bahçe ve oyun alanlarında sigara kullanımı yasaklanarak görünürlüğünün azaltılması amaçlanacak. Sigara satılan market, büfe, bakkal gibi yerlerde tütün ürünlerinin kasa arkasında durmasına izin verilmeyecek. Tütünle ilgili her şeyin görünmesi engellenecek.

ELEKTRONİK SİGARAYA KARŞI DA SAVAŞ AÇILIYOR

Elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerinin zararsız olduğu algısı da ortadan kaldırılacak. Dünya Sağlık Örgütü tütün bağımlılığını, görerek bulaşan bir hastalık olarak tanımladı. Sağlık Bakanlığı da bağımlılıkla mücadeleyi bu tanım üzerinden geliştirecek.

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Sigaraya bağlı hastalıklarda SGK ilaç ve tedavi bedellerini ödemesin sigara içimi % 80 azalır

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme47
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yine de içilir...

yanıt13
yanıt7
Haber YorumlarıMeteAlp SoS:

niye senin ödediğinin bin katı sgk ödüyorum ben.. kapalı kafeler dediniz çöktünüz sonra kafelerde sigara içenler gelmiyor diye bahçe yaptı sigara içenler gelsin diye sonra kafe bahçelerine çöktünüz . SGK mızada çökmeyin yahu :D Ayrıca sigaradan alınan vergi ile devlette bir sürü emekli aylığı ödüyoruz.

yanıt25
yanıt8
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Ekonomik rahatlığı saglayin, millet ister istemez birakir, bu ekonomik darlıkta milletin bir sigarasını fazla goruyorsunuz, tiryakiler de sokaklarda kaos yaratirlarsa şaşırmayın..Allah im bize sabir ver...

yanıt10
yanıt0
Haber Yorumlarıozhan null:

otopüs duraklari halaaa içiliyo

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Otopüslere zararımı var?

yanıt16
yanıt9
Haber YorumlarıKartal Bey:

Otopüs ne Özhan kardeş

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yan balkonda sigara içiliyor , dumanı bizim balkonda. Balkonları da yasaklayın , otobüs duraklarını vb da . Ne meretmiş bu ya , sigara paketlerinin üzerinde bakılamayacak görüntüler var , haka içiyorlar. Sağlığa zarar , cebe zarar , etrafa zarar,hastanelere zor , uluslararası şirketlere ve devlete para kazandırmaya devam...

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Park ve bahçeler için ortalığı karıştıracak varsa ciddi anlamda psikolojik sıkıntıları vardır

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla

Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

