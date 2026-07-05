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Yaz aylarında ishal ve kusma vakalarına dikkat

Yaz aylarında ishal ve kusma vakalarına dikkat
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Yaz aylarında artan sıcaklıklar ishal ve kusma vakalarını artırdı. Diyetisyen Gizem Güneş, bol sıvı tüketimi, ayran ve hafif öğünlerle beslenmenin önemini vurguladı.

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, deniz ve havuz kullanımı ile uygun şartlarda muhafaza edilmeyen gıdalar, ishal ve kusma vakalarında önemli artışa neden oluyor. Diyetisyen Gizem Güneş, bu süreçte doğru beslenmenin ve yeterli sıvı tüketiminin iyileşme açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Güneş, ishal ve kusma yaşayan birçok kişinin yemek yemeyi tamamen bıraktığını belirterek, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti. Mide bulantısı ve kusmanın iştahı azaltmasına rağmen vücudun vitamin ve mineral ihtiyacının arttığını vurgulayan Güneş, "Bu dönemde mutlaka ayran ve bol su tüketilmeli, çorba gibi hafif öğünlerle beslenmeye devam edilmelidir" dedi.

Sıvı kaybının en önemli risklerden biri olduğuna dikkat çeken Güneş, su tüketiminin artırılması gerektiğini belirterek, "Suyun içerisine az miktarda kaya tuzu eklenerek mineral desteği sağlanabilir. Bu sayede vücudun sıvı ve mineral dengesi korunmasına katkı sunulabilir." ifadelerini kullandı.

İshalin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilecek besinlere de değinen Güneş, haşlanmış pirinç ve haşlanmış patates gibi gıdaların tercih edilmesini önerdi. Yüksek ateş, mide bulantısı, halsizlik, ağız kuruluğu gibi belirtilerin uzun süre devam etmesi halinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirten Güneş, enfeksiyona bağlı vakalarda ise gerekli görülmesi halinde hekimin antibiyotik tedavisi uygulayacağını sözlerine ekledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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