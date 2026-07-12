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Sıcak çarpması, hayati risk taşıyabilir

Sıcak çarpması, hayati risk taşıyabilir
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Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bugünlerde uzmanlar, özellikle 65 yaş üstü, çocuklar ve kronik hastalar için sıcak çarpmasının hayati risk oluşturduğunu belirtti. Sıcak çarpmasında ilk müdahale ve korunma yolları anlatıldı.

Yaz mevsiminin etkisini yoğun şekilde hissettirdiği son günlerde, en çok sıcak çarpması önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıkabildiğini belirten uzmanlar, özellikle 65 yaş üzeri bireyler, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve açık alanda çalışanlar için sıcak havaların ciddi sağlık riski oluşturduğunu ifade etti.

Sıcak çarpmasının, vücut ısısının hızla 40 derece ve üzerine çıkması ile ortaya çıkan, hayati tehlike barındıran klinik bir tablo olduğunu vurgulayan Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzm. Dr. Murat Kemahlı, şu uyarılarda bulundu;

"Normal şartlarda vücut sıcaklığımız terleme ve susama gibi mekanizmalarla dengede tutulur. Ancak yüksek sıcaklık ve nem şartlarında bu sistemler yeterli olmazsa, vücut ısısı hızla yükselir. Bu durum, beyin başta olmak üzere hayati organlara zarar verebilir. Ani yüksek ateş, kuru ve sıcak cilt, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, halüsinasyon, kalp atışlarında hızlanma ve bulantı-kusma. Sıcak çarpmasının belirtilerindendir."

Sıcak havalardaki riskli kişileri ise Kemahlı şöyle sıraladı;

"5 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üzeri bireyler, kalp, tansiyon, diyabet ve böbrek hastalığı olanlar, hamileler, aşırı kilolu bireyler, güneş altında çalışanlar, yalnız yaşayan yaşlı bireyler ve ihtiyaç sahibi hastalar."

Sıcak çarpmasına maruz kalan bir kişiye yapılması gereken ilk müdahalelerinin öneminden bahseden Uzm. Dr. Murat Kemahlı, "Kişi hemen gölge ve serin bir ortama alınmalı, giysileri gevşetilmeli, boyun ve koltuk altına soğuk bez uygulanmalıdır. Şuuru açıksa su içmesi sağlanmalıdır. Ancak durum ciddiyse hiç vakit kaybetmeden 112 Acil Ekiplerinden yardım alınmalıdır" diye konuştu.

Sıcaklardan korunmak için 8 önemli tavsiyede bulunan Kemahlı, "11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınılmalı. İnce, bol ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Yeterli miktarda su tüketilmeli. Ağır egzersizlerden kaçınılmalı. Serin ve gölgeli ortamlarda bulunulmalı. Risk grubundaki kişiler yalnız bırakılmamalı. Beslenmede yağlı ve ağır gıdalardan kaçınılmalı, şekerli içecek yerine su ve doğal maden suyu tercih edilmeli" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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