Seydişehir'de Beyin Kanaması Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Nakledildi
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde beyin kanaması geçiren Hüseyin Şık, ambulans helikopterle Konya'ya nakledildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde beyin kanaması geçiren bir hasta ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Rahatsızlığı nedeniyle Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvuran Hüseyin Şık, yapılan kontrollerinde beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı.
Durumu ağır olan hasta için hava ambulansı talep edildi.
Şık, ilçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansıyla Konya'ya nakledildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Sağlık