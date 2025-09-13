Sepsis: Önlenebilir Bir Tehdit

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Doç. Dr. Fethi Gül, sepsisin sıklıkla ağır seyretse de önlenebilir bir hastalık olduğunu, erken tanı ve doğru tedaviyle ölüm oranlarının ciddi şekilde azaltılabileceğini belirtti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dünya çapında farkındalık etkinlikleriyle her yıl 13 Eylül haftasında gündeme gelen sepsis (kanda enfeksiyon), bu yıl Dünya Sepsis Günü'nde İstanbul'da Türk Yoğun Bakım Derneğinin öncülüğünde anıldı.

Doç. Dr. Gül, sepsisin pandemiyle daha da görünür hale geldiğini, hızlı tanı ve tedavi gerektiren, ölümcül fakat önlenebilir bir sendrom olduğunu kaydetti.

Sağlık çalışanlarının yanı sıra toplumun da sepsis hakkında bilinçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Gül, dünyada tüm ölümlerin yüzde 20'sinin sepsis nedeniyle gerçekleşmesine rağmen yalnızca 15 ülkede ulusal sepsis politikaları ve eylem planları bulunduğuna dikkati çekti.

Sepsisin sessiz, ölümcül bir tehdit olduğunu, tüm dünyada gerçekleşen her 5 hastane ölümünden 1'inin bu nedenle gerçekleştiğini aktaran Gül, şu bilgileri paylaştı:

"Dünyada her 3 saniyede 1 kişi sepsis nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Her yıl yaklaşık 50 milyon kişi sepsis geçirmekte, bunların 11 milyonu yaşamını yitirmektedir. Vakaların yüzde 85'i düşük ve orta gelirli ülkelerde görülmektedir. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler, en riskli gruplardır. Her yıl 20 milyondan fazla 5 yaş altı çocuk sepsisten etkilenmektedir."

Gül, sepsisin sıklıkla ağır seyretse de önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayarak, "Enfeksiyonların önlenmesi, erken tanı ve doğru tedaviyle ölüm oranları ciddi şekilde azaltılabilir. Farkındalığı artırarak, ulusal politikaları güçlendirerek ve basit önlemleri hayata geçirerek binlerce hayat kurtarabiliriz." ifadelerini kullandı.