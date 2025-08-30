Şehzadeler Belediyesi'nden Personeline Bağımlılık Eğitimi
Şehzadeler Belediyesi ile Yeşilay Manisa Şubesi iş birliğinde düzenlenen genel bağımlılık eğitimi, belediye personeline yönelik yapıldı. Programda bağımlılığın türleri ve etkileri ele alındı.
Tarihi Bedesten Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu, bağımlılıkla mücadele edenler ve yakınları için Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) destek verdiğini kaydetti.
Programda, psikolojik danışman Adem Yiğit katılımcılara bağımlılığın türleri ve etkilerini anlattı, Yeşil Kitap Kahve ile YEDAM faaliyetlerinden bahsetti.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Sağlık