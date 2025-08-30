Şehzadeler Belediyesi'nden Personeline Bağımlılık Eğitimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehzadeler Belediyesi ile Yeşilay Manisa Şubesi iş birliğinde düzenlenen genel bağımlılık eğitimi, belediye personeline yönelik yapıldı. Programda bağımlılığın türleri ve etkileri ele alındı.

Şehzadeler Belediyesi ile Yeşilay Manisa Şubesi iş birliğinde, belediye personeline yönelik genel bağımlılık eğitimi düzenlendi.

Tarihi Bedesten Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu, bağımlılıkla mücadele edenler ve yakınları için Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) destek verdiğini kaydetti.

Programda, psikolojik danışman Adem Yiğit katılımcılara bağımlılığın türleri ve etkilerini anlattı, Yeşil Kitap Kahve ile YEDAM faaliyetlerinden bahsetti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Sağlık
Her an açıklanabilir! İşte Ali Koç'un teknik direktör adayları

Aralarında Montella da var! İşte kritik toplantıdan çıkan isimler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi

Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.