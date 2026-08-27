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Şehir Hastanesi Kavşağına Trafik Işıkları Takıldı

Şehir Hastanesi Kavşağına Trafik Işıkları Takıldı
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Samsun’da sık sık trafik kazalarının yaşandığı Şehir Hastanesi Kavşağı’na, trafik güvenliğini artırmak amacıyla sinyalizasyon ışıkları takıldı.

Samsun'da sık sık trafik kazalarının yaşandığı Şehir Hastanesi Kavşağı'na, trafik güvenliğini artırmak amacıyla sinyalizasyon ışıkları takıldı.

Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde bulunan Samsun Şehir Hastanesi Kavşağı'nda daha önce meydana gelen kazaların ardından bölgede önlem alındı. Kavşağa trafik ışıkları yerleştirilerek araçların geçişleri kontrollü hale getirildi.

Yeni ışıklı sistemle birlikte kavşakta yaşanan trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin azaltılması hedefleniyor. Sürücülerin trafik ışıklarına ve kavşak içerisindeki yönlendirmelere dikkat etmeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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