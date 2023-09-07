SCÜ Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nde Asistanlara Laparoskopi Eğitimi Verildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı asistan doktorlarına laparoskopi eğitimi verildi. Hastaneye yeni kazandırılan cihaz ile 6 asistana eğitim verildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı asistan doktorlarına laparoskopi eğitimi verildi.

SCÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağlar Yıldız, hastaların tedavilerinde kolaylık sağlayan hastaneye yeni kazandırılan cihaz ile 6 asistana eğitim verildiğini söyledi.

Laparoskopi cihazının kliniğe hibe olarak alındığını belirten Yıldız, "Günümüzde laparoskopik cerrrahi (kapalı ameliyatlar) gün geçtikçe cerrahi uygulamalarda yerini ve önemini artırmaktadır. Cihaz sayesinde ayrıca tedavinin yanı sıra tanı da konmaktadır. Biz de kliniğimizde asistan eğitiminde cihazımızı kullanmaya başlıyoruz. Böylelikle yetiştirdiğimiz asistanlarla hastalarımızın tanı ve tedavisinde başarıyla birlikte hasta memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.