Sapanca Gölü'nde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Tedavi Altına Alındı

Sapanca'nın Sapanca ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, tedavi altına alındı. Kişi, arkadaşları tarafından sudan çıkartıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.