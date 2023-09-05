Sapanca Gölü'nde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Tedavi Altına Alındı
Sapanca'nın Sapanca ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, tedavi altına alındı. Kişi, arkadaşları tarafından sudan çıkartıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi altına alındı.
Sapanca Gölü'ne arkadaşlarıyla kayıkla Kırkpınar mevkisinden açılan A.E. (53) yüzmek için suya girdi. Bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçiren A.E, arkadaşları tarafından sudan çıkartıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arkadaşları tarafından göl kenarına getirilen A.E'ye ilk müdahale olay yerinde sağlık görevlilerince yapıldı.
Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan A.E, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. A.E'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.