Şanlıurfa Harran Hastanesi Yıkılıyor

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Şanlıurfa Harran ilçesindeki hastanenin yıkımı gerçekleştirilecek. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, hastane gençlik merkezi olarak kullanılan binaya taşınacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki hastanenin yıkımı gerçekleştirilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Harran Devlet Hastanesi'nin depremde hasar görmesi nedeniyle gençlik merkezi olarak yaptırılan bina, hastaneye dönüştürülerek burada sağlık hizmeti veriliyor.

İl Sağlık Müdürü Abdullah Solmaz, hastaneye dönüştürülen gençlik merkezinde yürütülen iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Solmaz, Harran Devlet Hastanesinin depremde hasar gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Hasar gören hastanemizde kısa süre içerisinde yıkım çalışmaları başlayacaktır. Hastane, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan gençlik merkezine taşınarak burada hizmet vermeye devam etmektedir. Harran ilçemize yeni hastane yapılana kadar mevcut konumdaki hastanenin yapılan tadilat çalışmalarını yerinde inceledik. En kısa zamanda Harran ilçe halkımızın yeni hastanesine kavuşması için elimizden gelen çabayı göstererek halkımızın hizmetine sunmayı hedeflemekteyiz."