Şanlıurfa'da doktorlara saldırı: 3 doktor yaralandı

Şanlıurfa'da biri bayan 3 doktor, hasta yakınları tarafından darp edildi. Olay, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 doktor yaralandı. Polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da biri bayan 3 doktor hasta yakınları tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde yaşandı. İddiaya göre acil serviste görevli doktorlar ile hasta yakınları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada biri bayan 3 doktor darp sonucu yaralandı. Olay yerine giden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Meslektaşlarının aynı hastanede tedavi ettiği doktorların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA