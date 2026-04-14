Samsun Şehir Hastanesi'ne Taşınma Süreci Haziran Ayına Kadar Tamamlanacak

Samsun Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay, şehir hastanesine taşınma sürecinin haziran ayına kadar tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Birçok bölümün yeni hastaneye taşındığını belirten Ulubay, hizmetlerin tamamen yeni hastanede verileceğini ifade etti.

SAMSUN Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay, Şehir Hastanesine taşınma sürecini haziran ayına kadar bitirmeyi planladıklarını söyledi. Ulubay, "Bundan sonraki taşınma süreci daha hızlı ilerleyecek. Haziran ayına kadar tüm bölümlerin yeni hastaneye taşınması planlanıyor ve hizmetin bu şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. Süreçler kesinleştikçe paylaşılacak. Bölümler taşındığında hizmet tamamen yeni hastanede verilecek" dedi.

Samsun Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Samsun Şehir Hastanesi'ne yapılan taşınma süreci hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taşınma sürecinin daha hızlı ilerlediğini belirten Doç. Dr. Mahmut Ulubay, "Bugüne kadar şehir hastanemize çocuk hastalıkları, kadın doğum, enfeksiyon hastalıkları, göz hastalıkları ve plastik cerrahi bölümlerini taşıdık. Bu bölümler bugün itibarıyla birlikte şehir hastanesinde hizmet veriyor. Taşınma süreci devam ediyor" diye konuştu.

'BÖLÜMLER TAŞINDIĞINDA HİZMET TAMAMEN ŞEHİR HASTANESİNDE VERİLECEK'

Bölümlerin yanı sıra sağlık kurulunu da Samsun Şehir Hastanesi'ne taşıyacaklarını söyleyen Doç. Dr. Ulubay, "Bu hafta sonu itibarıyla üroloji, fizik tedavi, psikiyatri ve dahiliye bölümlerini de taşıyarak hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Dahiliye ile birlikte endokrinoloji ve romatoloji bölümleri de taşınacak. Ancak dahiliyenin hematoloji, gastroenteroloji ve nefroloji bölümleri henüz taşınmayacak, bunun bilinmesi gerekiyor. Ayrıca 20 Nisan'da sağlık kurulunu da yeni şehir hastanesine taşıyarak heyet hizmetlerinin artık yeni hastanede verileceğini belirtmek istiyorum. Bundan sonraki taşınma süreci daha hızlı ilerleyecek. Haziran ayına kadar tüm bölümlerin yeni hastaneye taşınması planlanıyor ve hizmetin bu şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. Süreçler kesinleştikçe paylaşılacak. Bölümler taşındığında hizmet tamamen şehir hastanesinde verilecek. Son aşamaya gelindiğinde acil servisle ilgili bazı durumlar yaşanabilir. Bu süreçte acil hizmetleri 2 noktada sürdürülecek; hem eğitim ve araştırma hastanesinde hem de şehir hastanesinde acil servisler açık olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
