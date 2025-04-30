Samsun'daki Heyelanda Ailesini Kaybeden Kadının Tedavisi Devam Ediyor
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda eşi ve iki kızını kaybeden 31 yaşındaki Çiğdem Kaya'nın durumu iyiye gidiyor. Yaralı olarak kurtarılan Kaya, hastanede tedavi altında ve psikolojik destek alıyor.
SAMSUN'un Canik ilçesindeki heyelanda eşi ile 2 kızını kaybeden Çiğdem Kaya'nın (31) tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu ve psikolojik destek sağlandığı bildirildi.
Canik ilçesinde 27 Nisan akşamı meydana gelen heyelanda; bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümündeki araçta bulunan 4 kişilik aile, düşen kaya parçalarının altında kaldı. Çiğdem Kaya, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Eşi Adem Kaya (35) ile kızları Açelya Mina (5) ve Ayla Kaya (7) hayatını kaybetti. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Kaya'nın kalça ve omuzunda kırıklar tespit edildi. Kaya, yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından ortopedi servisinde tedaviye alındı. Durumu iyi olan Kaya'ya aynı zamanda psikolojik destek veriliyor.